Senesiyə millidən qəfil zəng gəldi: Sevgilisi ilə yerə-göyə sığmadılar - VİDEO

İngiltərənin “Tottenhem” klubunun yeni transferi Markos Senesi Argentina millisindən DÇ-2026 üçün təcili dəvət alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu bu xəbəri İbisa adasında nahara hazırlaşarkən öyrənib. Həmin anları onun sevgilisi Kelsi Rouz-Bauers videoya çəkib.
“Bornmut”un qadın komandasının 22 yaşlı üzvü bildirib ki, bu zəngi eşitmək üçün hər gün dua edib.
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Senesi Argentina millisinin heyətində zədələnən Leonardo Balerdini əvəz edəcək. Müdafiəçinin mundial üçün yığmaya son anda çağırılması onun karyerasında mühüm hadisə hesab olunur.
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