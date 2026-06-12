“Qalatasaray” Van Deykə təklif göndərəcək

“Liverpul”un mərkəz müdafiəçisi Vircil van Deyki transfer etmək istəyən “Qalatasaray” bu istiqamətdə işini davam etdirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, "qırmızılar"ın kapitanının müqaviləsinin müddəti bir ildən sonra başa çatacaq. Buna baxmayaraq, Türkiyə nəhəngi ulduz futbolçunu elə bu yay heyətinə qatmaq niyyətindədir.
İstanbul təmsilçisi yaxın həftələrdə müdafiəçi üçün rəsmi təklif göndərəcək. Lakin "Liverpul" rəhbərliyi müdafiə xəttinin lideri ilə yollarını ayırmağı demək olar ki, istisna edir.
Van Deyk ötən mövsüm mersisaydlıların heyətində 55 oyuna çıxıb. O, bu matçlarda 8 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun iyul ayında 35 yaşı tamam olacaq.