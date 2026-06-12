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Qələbə qolunu qızdırmalı halı ilə vurub - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 12:06
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Qələbə qolunu qızdırmalı halı ilə vurub - VİDEO

Cənubi Koreya millisinin hücumçusu O Hyon Gyu DÇ-2026-nın Çexiya ilə oyununda meydana çıxmaya bilərdi.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın keçirildiyi gün səhər saatlarında futbolçunun hərarəti yüksəlib. Özünü pis hiss edən O Hyon Gyunun matçda iştirak edib-etməyəcəyi son ana qədər sual altında qalıb.

Hücumçunun sözlərinə görə, hərarəti yüksək dərəcəyə çatsa da, həkimlərin səyi və öz iradəsi sayəsində oyuna hazırlaşmağı bacarıb:

“Hərarətim anidən yüksəldi. Dünya Çempionatında oynamaq minnətdar olmalı olduğum bir fürsətdir”.

O Hyon Gyu qarşılaşmaya ehtiyat oyunçular skamyasında başlayıb. İkinci hissədə meydana daxil olan hücumçu 80-ci dəqiqədə fərqlənərək Cənubi Koreyaya 2:1 hesablı qələbə qazandırıb.

Beləliklə, səhər saatlarında oyunu buraxmaq təhlükəsi ilə üzləşən futbolçu günün sonunda komandasının qəhrəmanına çevrilib.

İdman.Biz
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