DÇ-2026-nın bütün qolları və maraqlı anları bir kanalda - VİDEO

DÇ-2026-nın oyunlarında vurulan bütün qolları, təhlükəli hücumları, qayda pozuntularını, mübahisəli hakim qərarlarını və digər maraqlı epizodları izləmək istəyənlər üçün xüsusi imkan yaradılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mundialla bağlı ən diqqətçəkən videogörüntülər operativ şəkildə “İdman Video” Telegram kanalında paylaşılır.
Azarkeşlər kanal vasitəsilə qarşılaşmaların qollarını, vacib epizodlarını, sərt qayda pozuntularını və turnirdə baş verən digər maraqlı hadisələri izləyə bilərlər.
DÇ-2026-nın heç bir yaddaqalan anını qaçırmamaq üçün “İdman Video” kanalına abunə olun:
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