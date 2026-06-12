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Meksika-CAR matçı qırmızı vərəqə sayına görə çempionatlar tarixində ikincidir - Opta

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 06:43
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Meksika-CAR matçı qırmızı vərəqə sayına görə çempionatlar tarixində ikincidir - Opta

Dünya çempionatının Meksika və CAR arasında keçirilən açılış matçında (2:0) braziliyalı hakim Vilton Sampayo matç zamanı üç qırmızı vərəqə göstərib.

İdman.Biz bildirir ki, iki qırmızı vərəqə CAR, biri isə Meksika oyunçusuna göstərilib.

Opta-nın məlumatına görə, bu, DÇ-2006-da Portuqaliya və Niderland arasında keçirilən 1/8 final matçından bəri dünya çempionatları matçında ən yüksək qırmızı vərəqə sayıdır.

O zaman rusiyalı hakim Valentin İvanov oyunçulara dörd qırmızı vərəqə göstərdi - hər komandaya iki vərəqə.

Qeyd edək, DÇ-2022-də bütün çempionat ərzində dörd qırmızı vərəqə göstərilib.

İdman.Biz
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