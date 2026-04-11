Kerrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı danışıb

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrik cari mövsümdən sonra klubdakı gələcəyi barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyer Liqasında 31 oyundan sonra “Mançester Yunayted”in 55 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir.

“Yanvar ayında olduğumuz vəziyyəti, mövsümün qalan hissəsi üçün planı və yay mövsümünü başa düşürəm. Düşünmürəm ki, bu dəyişib.

Hər şey olduğu kimi olacaq. Mənim üçün ən vacib şey mümkün olan hər şeyi etmək, klubun və oyunçuların rifahı üçün gələcəyi planlaşdırmaqdır. Mən bura mövsümü bitirmək və onu növbəti şəxsə həvalə etmək üçün gəlməmişəm.

Düşünürəm ki, komandanın daha da güclənməsi üçün bir plana sahib olmaq və ona sadiq qalmaq vacibdir. Əgər klubun bir hissəsiyəmsə, deməli, olacağam. Əgər deyiləmsə, deməli, bu, mənim günahım olacaq”, - Kerrik “Sky Sports”a bildirib.

