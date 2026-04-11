“Real Madrid” “Jirona” ilə oyunda xal itirib

İspaniya Primerasının 31-ci turunda “Real Madrid” “Jirona” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, oyun Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda baş tutub. Ev sahibləri ikinci hissədə hesabı açıblar və Federiko Valverde 51-ci dəqiqədə qol vurub.
Lakin “Los Blancos” üstünlüyünü qoruya bilməyib. "Jirona"nın yarımmüdafiəçisi Tomas Lemar 62-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vuraraq matçın yekun nəticəsini müəyyən edib.
31 oyundan sonra “Real Madrid” 70 xala malikdir və turnir cədvəlində ikinci yerdədir. 38 xalla “Jirona” 12-ci yerdədir.