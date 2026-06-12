12 İyun 2026
AZ

Vataru Endo Yaponiya millisində karyerasını başa vurub

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 08:13
77
Vataru Endo Yaponiya millisində karyerasını başa vurub

“Liverpul”un və Yaponiya milli komandasının müdafiəçi yarımmüdafiəçisi Vataru Endo milli komandadan ayrıldığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl onun zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəyi açıqlanmışdı.

“Elan edildiyi kimi, dünya çempionatı üçün milli komandadan ayrılıram. Zədədən sonra əlimdən gələni etdim və heç bir peşmançılıq çəkmirəm.

Əlbəttə ki, bu dünya çempionatında iştirak edə bilməməyimdə məyusluq var, amma Qətərdəki dünya çempionatından bəri necə birlikdə böyüdüyümüzdən daha çox qürur duyuram - kapitan olaraq bu komandaya rəhbərlik edirəm və dünya çempionatını qazanmaq məqsədimizə nail olmağımızı adi bir şeyə çevirirəm.
Bu komanda həqiqətən də əlamətdardır. İnanıram ki, onlar hər hansı bir çətinliyin öhdəsindən gələcək və əvvəllər heç vaxt görmədiyimiz bir performans sərgiləyəcəklər.

Bu mövsümdən sonra milli komandadan ayrılacağam. Buna görə də bundan sonra Yaponiya milli komandasını azarkeşlərindən biri kimi dəstəkləyəcəyəm. Yaponiya milli komandasının dünya çempionatını qazanacağı gün gələcək. Gəlin buna inanaq və birlikdə onlara azarkeşlik edək. Və gəlin Yaponiyanın güclü tərəflərini birləşdirək ki, bu anın bu turnirdə gəlməsi üçün. Gəlin Şimali və Mərkəzi Amerikada keçiriləcək Dünya Kubokunda birlikdə yarışaq. Bütün gücünüzü ortaya qoyun!”, - deyə Vataru Endo X sosial media hesabında yazıb.

Vataru Endo Yaponiya milli komandasında bütün yarışlarda 73 oyun keçirib, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Mersisaydlıların yarımmüdafiəçisi milli komandada debütünü 2015-ci ildə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Meksika-CAR matçı qırmızı vərəqə sayına görə çempionatlar tarixində ikincidir - Opta
06:43
DÇ-2026

Meksika-CAR matçı qırmızı vərəqə sayına görə çempionatlar tarixində ikincidir - Opta

DÇ-2022-də bütün çempionat ərzində dörd qırmızı vərəqə göstərilib
Konqo DR millisinə ABŞ-a daxil olmağa icazə verilib
06:16
DÇ-2026

Konqo DR millisinə ABŞ-a daxil olmağa icazə verilib

Konqo millisi Ebola səbəbindən ABŞ-a daxil olmazdan əvvəl 21 günlük karantindən keçməli idi
“Sevilya” kapitan Qudelin klubdan ayrıldığını elan edib
05:06
Dünya futbolu

“Sevilya” kapitan Qudelin klubdan ayrıldığını elan edib

Qudel yeddi mövsüm ərzində klubda oynayıb
Meksika-CAR oyunundan əvvəl halı pisləşən azarkeş ölüb
04:12
DÇ-2026

Meksika-CAR oyunundan əvvəl halı pisləşən azarkeş ölüb

40 yaşlı azarkeş stadiona daxil olduqdan sonra infarkt keçirib
DÇ-2026-nın ilk matçının ən yaxşı oyunçusu məlum olub
03:05
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ilk matçının ən yaxşı oyunçusu məlum olub

Kinyones Meksika millisində 23 oyun keçirib və üç qol vurub
Meksika dünya çempionatlarının açılış oyununda ilk qələbəsini qazanıb
02:10
DÇ-2026

Meksika dünya çempionatlarının açılış oyununda ilk qələbəsini qazanıb

Meksika əvvəllər turnirin açılış oyunlarında yeddi dəfə oynayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb