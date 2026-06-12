Vataru Endo Yaponiya millisində karyerasını başa vurub

“Liverpul”un və Yaponiya milli komandasının müdafiəçi yarımmüdafiəçisi Vataru Endo milli komandadan ayrıldığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl onun zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəyi açıqlanmışdı.
“Elan edildiyi kimi, dünya çempionatı üçün milli komandadan ayrılıram. Zədədən sonra əlimdən gələni etdim və heç bir peşmançılıq çəkmirəm.
Əlbəttə ki, bu dünya çempionatında iştirak edə bilməməyimdə məyusluq var, amma Qətərdəki dünya çempionatından bəri necə birlikdə böyüdüyümüzdən daha çox qürur duyuram - kapitan olaraq bu komandaya rəhbərlik edirəm və dünya çempionatını qazanmaq məqsədimizə nail olmağımızı adi bir şeyə çevirirəm.
Bu komanda həqiqətən də əlamətdardır. İnanıram ki, onlar hər hansı bir çətinliyin öhdəsindən gələcək və əvvəllər heç vaxt görmədiyimiz bir performans sərgiləyəcəklər.
Bu mövsümdən sonra milli komandadan ayrılacağam. Buna görə də bundan sonra Yaponiya milli komandasını azarkeşlərindən biri kimi dəstəkləyəcəyəm. Yaponiya milli komandasının dünya çempionatını qazanacağı gün gələcək. Gəlin buna inanaq və birlikdə onlara azarkeşlik edək. Və gəlin Yaponiyanın güclü tərəflərini birləşdirək ki, bu anın bu turnirdə gəlməsi üçün. Gəlin Şimali və Mərkəzi Amerikada keçiriləcək Dünya Kubokunda birlikdə yarışaq. Bütün gücünüzü ortaya qoyun!”, - deyə Vataru Endo X sosial media hesabında yazıb.
Vataru Endo Yaponiya milli komandasında bütün yarışlarda 73 oyun keçirib, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Mersisaydlıların yarımmüdafiəçisi milli komandada debütünü 2015-ci ildə edib.