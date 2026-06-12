12 İyun 2026
AZ

Konqo DR millisinə ABŞ-a daxil olmağa icazə verilib

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 06:16
93
Konqo DR millisinə ABŞ-a daxil olmağa icazə verilib

Konqo Demokratik Respublikası millisinin DÇ-2026 üçün ABŞ-a daxil olmasına icazə verilib.

İdman.Biz bu barədə AFP-yə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, Konqo milli komandası Hyuston hava limanında immiqrasiya nəzarətindən keçdikdən sonra heç bir problem yaşamayıb.

Konqo DR milli komandası Afrika ölkəsində Ebola epidemiyası səbəbindən ABŞ-a daxil olmazdan əvvəl 21 günlük karantindən keçməli idi.

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Konqo DR milli komandası Portuqaliya (17 iyun), Kolumbiya (24 iyun) və Özbəkistan (28 iyun) ilə qarşılaşacaq.

Turnirdə dörd komandadan ibarət 12 qrupa bölünmüş qırx səkkiz komanda iştirak edir. Üç ev sahibi ölkə (ABŞ, Kanada və Meksika) avtomatik olaraq iştirak hüququ qazanıb, qalan komandalar isə vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Meksika-CAR matçı qırmızı vərəqə sayına görə çempionatlar tarixində ikincidir - Opta
06:43
DÇ-2026

Meksika-CAR matçı qırmızı vərəqə sayına görə çempionatlar tarixində ikincidir - Opta

DÇ-2022-də bütün çempionat ərzində dörd qırmızı vərəqə göstərilib
Meksika-CAR oyunundan əvvəl halı pisləşən azarkeş ölüb
04:12
DÇ-2026

Meksika-CAR oyunundan əvvəl halı pisləşən azarkeş ölüb

40 yaşlı azarkeş stadiona daxil olduqdan sonra infarkt keçirib
DÇ-2026-nın ilk matçının ən yaxşı oyunçusu məlum olub
03:05
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ilk matçının ən yaxşı oyunçusu məlum olub

Kinyones Meksika millisində 23 oyun keçirib və üç qol vurub
Meksika dünya çempionatlarının açılış oyununda ilk qələbəsini qazanıb
02:10
DÇ-2026

Meksika dünya çempionatlarının açılış oyununda ilk qələbəsini qazanıb

Meksika əvvəllər turnirin açılış oyunlarında yeddi dəfə oynayıb
Ximenes dünya çempionatında ilk qolunu 35 yaşında vurub
01:23
DÇ-2026

Ximenes dünya çempionatında ilk qolunu 35 yaşında vurub

Bu, hücumçunun dördüncü dünya çempionatıdır
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb