Konqo DR millisinə ABŞ-a daxil olmağa icazə verilib

Konqo Demokratik Respublikası millisinin DÇ-2026 üçün ABŞ-a daxil olmasına icazə verilib.
İdman.Biz bu barədə AFP-yə istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, Konqo milli komandası Hyuston hava limanında immiqrasiya nəzarətindən keçdikdən sonra heç bir problem yaşamayıb.
Konqo DR milli komandası Afrika ölkəsində Ebola epidemiyası səbəbindən ABŞ-a daxil olmazdan əvvəl 21 günlük karantindən keçməli idi.
DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Konqo DR milli komandası Portuqaliya (17 iyun), Kolumbiya (24 iyun) və Özbəkistan (28 iyun) ilə qarşılaşacaq.
Turnirdə dörd komandadan ibarət 12 qrupa bölünmüş qırx səkkiz komanda iştirak edir. Üç ev sahibi ölkə (ABŞ, Kanada və Meksika) avtomatik olaraq iştirak hüququ qazanıb, qalan komandalar isə vəsiqə qazanıb.