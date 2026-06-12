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“Real Madrid” “Mançester Siti”nin iki futbolçusu ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 09:24
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“Real Madrid” “Mançester Siti”nin iki futbolçusu ilə maraqlanır

“Real Madrid” “Mançester Siti”nin müdafiəçiləri Ruben Diaş və Mateus Nunesin transferini müzakirə edir.

İdman.Biz-in “Caught Offside” saytına istinadən məlumatına görə, “Kral Klubu”nun yeni baş məşqçisi Joze Mourinyo portuqaliyalı oyunçularla müqavilə imzalamaqda maraqlıdır.

Məlumata görə, “Siti” Diaş və Nunesi satmaq istəmir, lakin Xosep Qvardiolanın baş məşqçi vəzifəsindən getməsindən sonra onların klubdakı gələcəyi qeyri-müəyyəndir.

Mənbə vurğulayıb ki, ispan məşqçinin gedişi bəzi “Mançester Siti” oyunçuları üçün “böyük zərbə” olub, lakin Diaş və Nunesin onların arasında olub-olmadığını dəqiqləşdirməyib.

İdman.Biz
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