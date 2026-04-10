10 Aprel 2026 23:11
“Monako” Liqa 1-in 29-cu turunda “Paris”ə böyük hesabla uduzub

Fransa Liqa 1-in 29-cu turunun “Paris” və “Monako” komandaları arasında oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun “Stad Jean Bouen” stadionunda (Paris, Fransa) baş tutub. Ev sahibi komandanın oyunçuları 4:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.

Parislilərin hücumçusu Nanitamo İkone matçın ilk qolunu dördüncü dəqiqədə vurub. Çiro İmmobile səkkizinci dəqiqədə ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. Nanitamo İkone 22-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub. “Monako”nun yarımmüdafiəçisi Folarin Baloqun 36-cı dəqiqədə fərqi azaldıb, 72-ci dəqiqədə isə ev sahibi komandanın hücumçusu Luka Koleoşo hesabı 4:1 edib.

Fransa çempionatının 29 turundan sonra “Monako” 49 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir. “Paris” 35 xalla 12-ci yerdədir.

İdman.Biz
