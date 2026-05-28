28 May 2026
AZ

Donyell Malen “Roma”ya birdəfəlik keçməsinin səbəblərini izah edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 May 2026 19:45
136
Donyell Malen “Roma”ya birdəfəlik keçməsinin səbəblərini izah edib

Hücumçu Donyell Malen “Roma”ya daimi olaraq keçməsinin səbəblərindən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, niderlandlı futbolçu 2026-cı ilin yanvar ayından bəri “Aston Villa”dan icarə əsasında İtaliya klubunda oynayırdı. Mövsümdən sonra “Vulverhempton” hücumçunun transferini elan edib.

“Əlbəttə ki, “Roma”nın statusu da rol oynadı, eyni zamanda klubun və məşqçimizin ambisiyaları da. Onunla danışdıqdan sonra dərhal özümü lazımlı və layihənin mərkəzində hiss etdim”, - Donyell deyib.

Ötən mövsüm Malen İtaliya A Seriyasında 18 oyun keçirib, 14 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karlo Ançelottinin oğlu “Lill”in baş məşqçisi olacaq
20:31
Dünya futbolu

Karlo Ançelottinin oğlu “Lill”in baş məşqçisi olacaq

Ançelotti müqaviləsini yeniləməkdən imtina edən Bruno Jenezionu əvəz edəcək
“Qızıl top” mükafatı bu il Parisdə təqdim olunmayacaq
20:01
Dünya futbolu

“Qızıl top” mükafatı bu il Parisdə təqdim olunmayacaq

Tədbir ilk dəfə Londonda keçiriləcək
Vinçentso İtalyano “Bolonya”dan ayrılıb
19:30
Dünya futbolu

Vinçentso İtalyano “Bolonya”dan ayrılıb

Daha əvvəl mediada İtalyano ilə “Napoli” arasında danışıqların getdiyi bildirilirdi
Neymar 2-3 həftəlik sıradan çıxdı
19:15
DÇ-2026

Neymar 2-3 həftəlik sıradan çıxdı

Braziliyalı ulduzun zədəsi millinin düşərgəsində narahatlıq yaradıb
Qordon imza üçün Barselonadadır - FOTO/VİDEO
18:15
Futbol

Qordon imza üçün Barselonadadır - FOTO/VİDEO

İngiltərəli futbolçu tibbi müayinədən sonra beş illik müqavilə bağlayacaq
Futbolda ingilis senzurası: Azarkeşlərin diqqətini çəkən qəribə "təsadüf" - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
18:01
Futbol

Futbolda ingilis senzurası: Azarkeşlərin diqqətini çəkən qəribə "təsadüf" - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Yapon futbolçular yenidən yayımlardan çıxrılıblar

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb