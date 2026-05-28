28 May 2026
Qordon imza üçün Barselonadadır - FOTO/VİDEO

28 May 2026 18:15
İngiltərənin “Nyukasl” futbol komandasının vingeri Entoni Qordon rəsmi olaraq “Barselona”ya keçidə yaxındır.

İdman.Biz xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu Kataloniya klubunda tibbi müayinədən keçmək üçün Barselonadadır. “Barselona” ilə “Nyukasl” arasında transferlə bağlı razılıq əldə olunub və keçidin dəyəri bonuslar daxil olmaqla 69,3 milyon funt (158,8 milyon AZN) təşkil edir.

Rəsmi açıqlama cümə günü və ya həftəsonu verilə bilər.

Qeyd edək ki, Qordon ötən mövsüm “Nyukasl”ın heyətində bütün turnirlərdə 17 qol vurub. O, Çempionlar Liqasında 12 oyuna 10 qolla yadda qalıb.

Premyer Liqada yer uğrunda pley-off matçı: “Qəbələ” “Mingəçevir”ə qarşı - CANLI
