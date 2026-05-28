28 May 2026
“Qızıl top” mükafatı bu il Parisdə təqdim olunmayacaq

28 May 2026 20:01
"Qızıl top" mükafatı bu il Parisdə təqdim olunmayacaq

2026-cı ildə “Qızıl top” mükafatlandırma mərasiminin yeri tarixi açıqlanıb.

İdman.Biz bildirir ki, "Franca Football"ın 70-ci "İlin Oyunçusu" mükafatlandırma mərasimi 26 oktyabrda keçiriləcək.

Tədbir ilk dəfə Londonda keçiriləcək - məkan seçimi 1956-cı ildə “Qızıl top” mükafatını qazanan Stenli Metyuzun xatirəsinə həsr olunub.

“Qızıl top” mükafatlandırma mərasimi ənənəvi olaraq Parisdə keçirilir. 2025-ci ildə PSJ-nin cinah oyunçusu Usman Dembele kişilər, “Barselona”nın oyunçusu Aytana Bonmati isə qadınlar arasında mükafatı qazanıb.

