28 May 2026
Vinçentso İtalyano “Bolonya”dan ayrılıb

28 May 2026 19:30
“Bolonya”nın baş məşqçisi Vinçentso İtalyano klubdan ayrılıb.

İdman.Biz bildirir ki, onun müqaviləsi qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib.

“İtalyano kluba bildirib ki, peşəkar futbolda gələcək imkanlarından asılı olmayaraq, iki mövsüm əla nəticələrlə yadda qaldıqdan sonra “Bolonya”dakı fəaliyyətini başa vurub.

Klub, Vinçentsoya bu illər ərzində göstərdiyi ehtiras və fədakarlığa görə təşəkkür etmək istəyir. Bu ehtiras, o cümlədən 14 may 2025-ci ildə İtaliya Kubokunun qalibiyyəti də daxil olmaqla, klubun tarixinin bir hissəsi olaraq qalacaq.

“Bolonya” futbol klubu İtalyano və komandasına karyeralarının növbəti mərhələsində uğurlar arzulayır”, - deyə “Bolonya”nın rəsmi saytında bildirilib.

Daha əvvəl mediada Vinçentso İtalyano ilə “Napoli” arasında danışıqların getdiyi bildirilirdi. Antonio Konte daha əvvəl “Napoli” klubundan ayrılıb.

