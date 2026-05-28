Bernardo Silva “Barselona”ya keçməyin bir addımlığındadır – Şira

Portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Bernardo Silva “Barselona”ya azad agent kimi keçməyə bir addım daha yaxınlaşıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Nikolo Şira özünün X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, 31 yaşlı futbolçu “blauqrana” ilə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalayacaq və müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzatmaq hüququ olacaq.
AS əvvəllər Bernardonun “Real Madrid”ə təklif olunduğunu bildirmişdi. “Marca” “Atletiko Madrid”in yarımmüdafiəçi ilə iki illik müqavilə imzalamağa hazır olduğunu və müqaviləni daha bir mövsüm uzatmaq hüququ olduğunu bildirmişdi.
Bernardonun 2017-ci ildən bəri oynadığı “Mançester Siti” ilə müqaviləsi 30 iyunda bitir. Bu mövsüm portuqaliyalı bütün turnirlərdə 53 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.