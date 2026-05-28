Mişel Sançes, komandanın La Liqadan düşməsindən sonra “Jirona”dan ayrılıb

Kataloniya komandasının La Liqadan düşməsindən sonra “Jirona”nın baş məşqçisi Mişel Sançes klubdan ayrılıb.

“Mişel Sançes “Jirona”nın məşqçisi vəzifəsini davam etdirməyəcək. Klub Madriddə anadan olan məşqçiyə əsas komandaya rəhbərlik etdiyi fədakarlığa, sadiqliyə və peşəkarlığa, eləcə də klub üzvlərinə, azarkeşlərə, rəhbərliyə və bütün işçilərə qarşı humanist, əlçatan və hörmətli münasibətinə görə səmimi təşəkkürünü bildirir.

Onun rəhbərliyi altında “Jirona” tarixinin ən əlamətdar dövrlərindən birini yaşadı. Komanda cəsarətli və fərqli oyun tərzi sayəsində La Liqada yerini təmin etməklə yanaşı, misli görünməmiş nəticələr əldə etdi və 2023/24 mövsümündə tarixi üçüncü yeri tutaraq ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandı.

Klub həmçinin məşqçilər heyəti Salva Funes, David Porsel və Xuan Karlos Balaguerin peşəkarlığını, sədaqətini və komandanın gündəlik işinə verdiyi töhfələri vurğulayaraq onların işini qeyd etmək istəyir. Hər üçü də klubdakı karyeralarını başa vurur.

“Jirona” Mişelə və komandasına gələcəkdə həm peşəkar, həm də şəxsi həyatlarında böyük uğurlar arzulayır, - komandanın saytında deyilir.

“Jirona” mövsümü 41 xalla sonuncudan əvvəlki, 19-cu yerdə başa vurub.

