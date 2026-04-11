Meksika prezidenti FİFA-nın İranın DÇ-2026 oyunları ilə bağlı yekun qərarını açıqlayıb

Meksika prezidenti Klaudia Şeynbaum Beynəlxalq Futbol Federasiyasının (FIFA) İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında oyunlarını harada keçirəcəyi ilə bağlı yekun qərar verdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, İran daha əvvəl təhlükəsizlik problemlərini əsas gətirərək oyunlarının ABŞ-da deyil, Meksikada keçirilməsini xahiş etmişdi.
“Nəticədə federasiya oyunların əvvəlki məkanlarından köçürülə bilməyəcəyinə qərar verdi. Belə bir addım FIFA-dan böyük logistik səy tələb edəcək”, - deyə Şeynbaum bildirib.
İranın dünya çempionatında G qrupunda Belçika, Yeni Zelandiya və Misirlə qarşılaşması planlaşdırılır.
2026-cı il dünya çempionatı bu yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.