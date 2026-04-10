Azərbaycanlı cütlük Avropa çempionatının final mərhələsində - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - YENİLƏNİB + VİDEO

19:10
Portuqaliyanın Portimao şəhərində Avropa Batut, ikiqat mini-batut və tamblinq çempionatının üçüncü günü başlayıb.
İdman.Biz-in Portuqaliyadan məlumatına görə, bu gün sinxron batut yarışı start götürüb.
Ammar Baxşəliyev və Fərhad Mustafayev yeniyetmə oğlanların yarışında yarımfinala yüksəliblər.
Ayan Şabanova və İbrahim Mustafazadədən ibarət Azərbaycan U-21 qarışıq qoşa komandası da 80.460 xal toplayaraq yarışıb. Qarışıq qoşa yarışları hələ də davam edir.
Böyük qoşa cütlüklərinin - Mehdi Əliyev və Əli Niftəliyev, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasovun da yarışacağı gözlənilir.