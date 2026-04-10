10 Aprel 2026
Azərbaycanlı cütlük Avropa çempionatının final mərhələsində - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - YENİLƏNİB + VİDEO

10 Aprel 2026 19:24
Azərbaycanlı cütlük Avropa çempionatının final mərhələsində - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN

Azərbaycanın 21 yaşadək qarışıq qoşa komandası Ayan Şabanova və İbrahim Mustafazadə Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçirilən batut, ikili mini-batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıblar.

İdman.Biz-in Portuqaliyadan verdiyi məlumata görə, cütlük 80.460 xal toplayıb.

Bundan əvvəl yeniyetmə cütlük Ammar Baxşəliyev və Fərhad Mustafayev də yarımfinala yüksəliblər.

19:10

Portuqaliyanın Portimao şəhərində Avropa Batut, ikiqat mini-batut və tamblinq çempionatının üçüncü günü başlayıb.

İdman.Biz-in Portuqaliyadan məlumatına görə, bu gün sinxron batut yarışı start götürüb.

Ammar Baxşəliyev və Fərhad Mustafayev yeniyetmə oğlanların yarışında yarımfinala yüksəliblər.

Ayan Şabanova və İbrahim Mustafazadədən ibarət Azərbaycan U-21 qarışıq qoşa komandası da 80.460 xal toplayaraq yarışıb. Qarışıq qoşa yarışları hələ də davam edir.

Böyük qoşa cütlüklərinin - Mehdi Əliyev və Əli Niftəliyev, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasovun da yarışacağı gözlənilir.

Leyla Eminova
İdman.Biz
