12 Aprel 2026
12 Aprel 2026 10:59
Bazar günün futbol həyəcanı: yeddi liqanın AFİŞASI

Aprelin 12-də yaşıl meydanlarda böyük futbol həyəcanı yaşanacaq. Azərbaycanda turun maraqlı qarşılaşmaları, Türkiyədə “Qalatasaray”ın sınağı və İtaliyada avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan komandaların oyunları azarkeşlərin diqqət mərkəzində olacaq. İngiltərədə isə “Çelsi” birincilik uğrunda mübarizə aparan “Mançester Siti”ni qəbul edəcək.

İdman.Biz günün oyun cədvəli təqdim edir:

Azərbaycan Premyer Liqası
15:30. “Qəbələ” - “İmişli”
18:00. “Turan Tovuz” - “Sumqayıt”

Türkiyə Superliqası
15:30. “Konyaspor” - “Fatih Karagümrük”
18:00. “Göztəpə” - “Qasımpaşa”
21:00. “Qalatasaray” - “Kocaelispor”

İtaliya A Seriyası
14:30. “Cenoa” - “Sassuolo”
17:00. “Parma” - “Napoli”
20:00. “Bolonya” - “Leççe”
22:45. “Komo” - “İnter”

İngiltərə Premyer Liqası
17:00. “Kristal Palas” - “Nyukasl”
17:00. “Sanderlend” - “Tottenhem”
17:00. “Nottingem Forest” - “Aston Villa”
19:30. “Çelsi” - “Mançester Siti”

İspaniya La Liqası
16:00. “Osasuna” - “Real Betis”
18:15. “Malyorka” - “Rayo Valyekano”
20:30. “Selta” - “Real Ovyedo”
23:00. “Atletik” - “Vilyarreal”

Fransa Liqa 1
19:15. “Nitsa” - “Havr”
19:15. “Tuluza” - “Lill”
22:45. “Lion” - “Loryan”

Almaniya Bundesliqası
17:30. “Köln” - “Verder”
19:30. “Ştutqart” - “Hamburq”
21:30. “Maynts” - “Frayburq”

