“Mançester Yunayted” Andersonu transfer etmək üçün Maquayrdan istifadə edəcək

“Mançester Yunayted” gələn yay “Nottingem Forest”in yarımmüdafiəçisi Elliot Andersonu transfer etmək üçün müdafiəçi Harri Maquayrdan istifadə etməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bu barədə The Sun-a istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” Maquayrın Andersonla əlaqə saxlamasını və onu “Mançester Siti”yə keçidindən imtina edərək “Mançester Yunayted”ə keçməyə inandırmasını istəyir.
“Qırmızı şeytanlar”ın 23 yaşlı oyunçu üçün rəqiblərini üstələyəcək bir təklif vermək üçün lazımi vəsaitə sahib olduğu vurğulanır. “Mançester Yunayted” “Forest”in yarımmüdafiəçisi üçün 100 milyon funt sterlinqdən (115 milyon avro) çox pul ödəyə bilər.
Bu mövsüm Anderson bütün yarışlarda 41 oyunda iştirak edib, iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 60 milyon avrodur.