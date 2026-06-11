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“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyun 2026 01:12
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“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib

“Mançester Siti” “Nottingem Forest”in yarımmüdafiəçisi Elliot Anderson üçün yeni təklif irəli sürüb.

İdman.Biz-in Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına görə, “şəhərlilər” təkliflərini 123 milyon avroya qədər artırıb və müqaviləyə əlavə 17 milyon avro əlavə etməyə hazırdırlar.

Mənbənin məlumatına görə, “Nottingem Forest” oyunçu üçün 140 milyon avrodan çox pul almağı gözləyir və “Mançester Yunayted”in Andersona olan marağından da xəbərdardır. “Mançester Siti” müqaviləni tamamlamağa sadiqdir.

Anderson “Nottingem Forest”ə 2024-cü ilin yayında “Nyukasl”dan keçib. Mediada transfer haqqının 41,2 milyon avro olduğu bildirilir. 23 yaşlı ingilis bu mövsüm 50 oyunda dörd qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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