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“İpsviç”i Premyer Liqaya çıxaran baş məşqçi karyerasını bitirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyun 2026 23:46
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“İpsviç”i Premyer Liqaya çıxaran baş məşqçi karyerasını bitirib

İngiltərə Premyer Liqasının yeni komandası olan "İpsviç Taun"un baş məşqçisi Kiran Makkenna klubda beş mövsüm keçirdikdən sonra istefa vermək qərarına gəlib.

İdman.Biz bildirir ki, klubun mətbuat xidməti bu qərarı rəsmi olaraq açıqlayıb. 40 yaşlı menecerin karyerasını bitirdiyi bildirilir.

“Makkenna “Portman Roud”dan ikinci dəfə yüksək liqaya yüksəldikdən sonra ayrılır. Bu, həyəcanı yenidən artırdı və klubla azarkeşləri arasındakı əlaqəni vurğuladı. Bu əlaqə onun beş illik rəhbərliyi dövründə xeyli artdı.

Kiranın sarsılmaz sədaqəti və misilsiz iş etikası klubun müdafiə etdiyi hər şeyi özündə cəmləşdirir və o, ömürlük xatirələr buraxan töhfəyə görə “İpsviç Taun”dakı hər kəsin ən xoş arzuları və minnətdarlığı ilə ayrılır”, - “İpsviç Taun”un saytında bildirilir.

İdman.Biz
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