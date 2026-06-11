Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib

Portuqaliya və Nigeriya arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Portuqaliyanın Leyriya şəhərindəki “Magalhães Pessoa” stadionunda keçirilib. Ev sahibi komanda 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Portuqaliyalı hücumçu Pedro Neto 23-cü dəqiqədə hesabı açıb. Nigeriyalı hücumçu Akor Adams 37-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. Şiko Konseysao 75-ci dəqiqədə ev sahibi komandanı yenidən irəli çıxarıb.
Portuqaliya millisi DÇ-2026-da iştirak edəcək. Turnirdə Portuqaliya Özbəkistan, Kolumbiya və Konqo Demokratik Respublikası ilə bir qrupda oynayacaq.