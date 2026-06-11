“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib

“Barselona” 2029-cu il Çempionlar Liqası finalının “Kamp Nou” stadionunda keçirilməsi üçün UEFA-ya rəsmi təklif təqdim etdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya stadionu 1989 və 1999-cu illərdə Çempionlar Liqasının final oyunlarına ev sahibliyi edib.
“Bu təklif “Barselona”nın böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməkdə geniş təcrübəyə malik bir şəhər statusunu və “Spotify Camp Nou”nun dünya səviyyəli stadion statusunu vurğulayır.
Böyük beynəlxalq futbol matçlarına ev sahibliyi etməkdə uzun tarixə malik və dünyanın ən müasir, innovativ və ikonik idman qurğularından biri kimi statusunu möhkəmləndirəcək əsaslı təmirdən keçən "Spotify Camp Nou" Çempionlar Liqası finalı üçün ideal məkan olmaq üçün bütün lazımi keyfiyyətlərə malikdir. Stadion tarixən UEFA tərəfindən yüksək səviyyəli məkan kimi tanınıb və Avropanın ən böyük stadionudur.
Klub və layihədə iştirak edən qurumlar hazırda bir neçə iddiaçının iştirak etdiyi rəqabətli tender prosesinin bir hissəsi olaraq UEFA-nın yekun qərarını gözləyirlər. 2029-cu il UEFA Çempionlar Liqası finalının məkanının elan edilməsi bu ilin son rübündə planlaşdırılır”, - klubun açıqlamasında deyilir.