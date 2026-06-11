11 İyun 2026
AZ

“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyun 2026 01:54
107
“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib

“Barselona” 2029-cu il Çempionlar Liqası finalının “Kamp Nou” stadionunda keçirilməsi üçün UEFA-ya rəsmi təklif təqdim etdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya stadionu 1989 və 1999-cu illərdə Çempionlar Liqasının final oyunlarına ev sahibliyi edib.

“Bu təklif “Barselona”nın böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməkdə geniş təcrübəyə malik bir şəhər statusunu və “Spotify Camp Nou”nun dünya səviyyəli stadion statusunu vurğulayır.

Böyük beynəlxalq futbol matçlarına ev sahibliyi etməkdə uzun tarixə malik və dünyanın ən müasir, innovativ və ikonik idman qurğularından biri kimi statusunu möhkəmləndirəcək əsaslı təmirdən keçən "Spotify Camp Nou" Çempionlar Liqası finalı üçün ideal məkan olmaq üçün bütün lazımi keyfiyyətlərə malikdir. Stadion tarixən UEFA tərəfindən yüksək səviyyəli məkan kimi tanınıb və Avropanın ən böyük stadionudur.

Klub və layihədə iştirak edən qurumlar hazırda bir neçə iddiaçının iştirak etdiyi rəqabətli tender prosesinin bir hissəsi olaraq UEFA-nın yekun qərarını gözləyirlər. 2029-cu il UEFA Çempionlar Liqası finalının məkanının elan edilməsi bu ilin son rübündə planlaşdırılır”, - klubun açıqlamasında deyilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə Kosta Rikaya böyük hesabla qalib gəlib
03:10
Dünya futbolu

İngiltərə Kosta Rikaya böyük hesabla qalib gəlib

İngiltərə komandası 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb
Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib
02:11
DÇ-2026

Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib

Portuqaliya millisi DÇ-2026-da iştirak edəcək
“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib
01:12
Dünya futbolu

“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib

Anderson “Nottingem Forest”ə 2024-cü ilin yayında “Nyukasl”dan keçib
Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”
00:49
DÇ-2026

Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”

DÇ-2026 11 iyundan 19 iyula qədər eyni vaxtda üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək
Tramp DÇ-2026 ilə bağlı: “Ölkəyə düzgün insanların gəlməsini təmin etmək istəyirik”
00:27
DÇ-2026

Tramp DÇ-2026 ilə bağlı: “Ölkəyə düzgün insanların gəlməsini təmin etmək istəyirik”

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
Avstriya millisinin baş məşqçisi “Milan”ın vədlərinə inanmır
00:06
Dünya futbolu

Avstriya millisinin baş məşqçisi “Milan”ın vədlərinə inanmır

67 yaşlı məşqçi “rossoneri”nin ona verdiyi vədləri yerinə yetirib-yetirməyəcəyinə ciddi şübhə edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
10 İyun 15:49
DÇ-2026

Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

DÇ-2026-da görüşlərin start vaxtları yerli vaxtla təxminən 20:00-dan səhər 08:00-a qədər dəyişir