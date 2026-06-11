11 İyun 2026
AZ

Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”

DÇ-2026
Xəbərlər
11 İyun 2026 00:49
70
Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”

“Real Madrid” və Braziliya millisinin keçmiş müdafiəçisi Roberto Karlos “İnter Mayami” və Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messinin 2030-cu il Dünya çempionatında iştirak etmək ehtimalını dilə gətirib.

"Messini izləmək əsl zövqdür. Qoy bu andan həzz alsın: bu Dünya çempionatı onun sonuncu anı ola bilər. Amma özünə nə qədər diqqətlə yanaşdığını nəzərə alsaq, Messi başqa bir Dünya çempionatında oynamağa kifayət qədər qadirdir - o, uzun müddət oynamağa davam edə bilər", - deyə “Goal” qəzeti Karlosdan sitat gətirib.

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Argentina J qrupunda Əlcəzair, Avstriya və İordaniya ilə oynayacaq. DÇ-2026 11 iyundan 19 iyula qədər eyni vaxtda üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tramp DÇ-2026 ilə bağlı: “Ölkəyə düzgün insanların gəlməsini təmin etmək istəyirik”
00:27
DÇ-2026

Tramp DÇ-2026 ilə bağlı: “Ölkəyə düzgün insanların gəlməsini təmin etmək istəyirik”

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
Blatter FİFA-nı somalili hakimin ABŞ-a buraxılmamasına görə tənqid edib
10 İyun 23:05
DÇ-2026

Blatter FİFA-nı somalili hakimin ABŞ-a buraxılmamasına görə tənqid edib

Artan öz ölkəsindən final turnirinin hakim siyahısına daxil olan ilk hakimdir
Zair-Emeri Fransa yığmasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər
10 İyun 22:50
DÇ-2026

Zair-Emeri Fransa yığmasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər

Problem futbolçunun yaşı ilə bağlıdır
Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək
10 İyun 21:01
DÇ-2026

Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək

Tədbirdə həmçinin David Guetta, EJAE və Megan Thee Stallion çıxış edəcəklər
Avstraliya böyük futbol həyəcanı yaşayır - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Melburndan yazır
10 İyun 20:45
DÇ-2026

Avstraliya böyük futbol həyəcanı yaşayır - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Melburndan yazır

Dünya Çempionatı oyunlarının yayımı şəhərin əsas məkanı - Federasiya Meydanında olacaq
Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib
10 İyun 18:45
DÇ-2026

Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib

Ömər Artan dünya çempionatı finalının hakim siyahısına daxil olan Somalidən ilk hakim olub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
10 İyun 15:49
DÇ-2026

Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

DÇ-2026-da görüşlərin start vaxtları yerli vaxtla təxminən 20:00-dan səhər 08:00-a qədər dəyişir