Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”

“Real Madrid” və Braziliya millisinin keçmiş müdafiəçisi Roberto Karlos “İnter Mayami” və Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messinin 2030-cu il Dünya çempionatında iştirak etmək ehtimalını dilə gətirib.
"Messini izləmək əsl zövqdür. Qoy bu andan həzz alsın: bu Dünya çempionatı onun sonuncu anı ola bilər. Amma özünə nə qədər diqqətlə yanaşdığını nəzərə alsaq, Messi başqa bir Dünya çempionatında oynamağa kifayət qədər qadirdir - o, uzun müddət oynamağa davam edə bilər", - deyə “Goal” qəzeti Karlosdan sitat gətirib.
DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Argentina J qrupunda Əlcəzair, Avstriya və İordaniya ilə oynayacaq. DÇ-2026 11 iyundan 19 iyula qədər eyni vaxtda üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək.