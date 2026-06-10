11 İyun 2026
AZ

Zair-Emeri Fransa yığmasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyun 2026 22:50
101
Zair-Emeri Fransa yığmasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər

Fransa yığmasının iyirmi yaşlı yarımmüdafiəçisi Uorren Zair-Emeri 2026-cı il dünya çempionatı zamanı milli komandasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər.

İdman.Biz bu barədə RMC Sport-a istinadən məlumat verir.

Nəşrin məlumatına görə, Fransa milli komandasının yerləşdiyi Bostondakı “Four Seasons” otelinin birinci mərtəbəsində bar var. Massaçusets qanunları 21 yaşdan kiçik hər kəsin içki qəbul edən müəssisəyə girməsini qadağan edir. Buna görə də, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi milli komandanın heyətində müəssisəyə belə girə bilməyən yeganə oyunçudur.

DÇ-2026 11 iyunda başlayır. Fransa I qrupunda Seneqal, Norveç və İraqa qarşı oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Blatter FİFA-nı somalili hakimin ABŞ-a buraxılmamasına görə tənqid edib
10 İyun 23:05
DÇ-2026

Blatter FİFA-nı somalili hakimin ABŞ-a buraxılmamasına görə tənqid edib

Artan öz ölkəsindən final turnirinin hakim siyahısına daxil olan ilk hakimdir
Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək
10 İyun 21:01
DÇ-2026

Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək

Tədbirdə həmçinin David Guetta, EJAE və Megan Thee Stallion çıxış edəcəklər
Avstraliya böyük futbol həyəcanı yaşayır - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Melburndan yazır
10 İyun 20:45
DÇ-2026

Avstraliya böyük futbol həyəcanı yaşayır - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Melburndan yazır

Dünya Çempionatı oyunlarının yayımı şəhərin əsas məkanı - Federasiya Meydanında olacaq
Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib
10 İyun 18:45
DÇ-2026

Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib

Ömər Artan dünya çempionatı finalının hakim siyahısına daxil olan Somalidən ilk hakim olub
Almaniyanın oyunçuları azarkeşlərinin Ekvadorla oyuna gediş-gəliş xərclərini ödəyəcəklər
10 İyun 18:29
DÇ-2026

Almaniyanın oyunçuları azarkeşlərinin Ekvadorla oyuna gediş-gəliş xərclərini ödəyəcəklər

Gediş-dönüş biletinin qiyməti 105 dollardır
Leaunun etdiyi kobudluğa görə bəxti gətirdi - VİDEO
10 İyun 17:08
DÇ-2026

Leaunun etdiyi kobudluğa görə bəxti gətirdi - VİDEO

“Milan”ın hücumçusu Çili ilə oyundakı qırmızı vərəqəyə görə mundial matçlarını buraxmayacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
10 İyun 15:49
DÇ-2026

Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

DÇ-2026-da görüşlərin start vaxtları yerli vaxtla təxminən 20:00-dan səhər 08:00-a qədər dəyişir