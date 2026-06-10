Zair-Emeri Fransa yığmasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər

Fransa yığmasının iyirmi yaşlı yarımmüdafiəçisi Uorren Zair-Emeri 2026-cı il dünya çempionatı zamanı milli komandasının yerləşdiyi oteldə qalmaqda çətinlik çəkə bilər.
İdman.Biz bu barədə RMC Sport-a istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, Fransa milli komandasının yerləşdiyi Bostondakı “Four Seasons” otelinin birinci mərtəbəsində bar var. Massaçusets qanunları 21 yaşdan kiçik hər kəsin içki qəbul edən müəssisəyə girməsini qadağan edir. Buna görə də, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi milli komandanın heyətində müəssisəyə belə girə bilməyən yeganə oyunçudur.
DÇ-2026 11 iyunda başlayır. Fransa I qrupunda Seneqal, Norveç və İraqa qarşı oynayacaq.