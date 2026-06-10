Blatter FİFA-nı somalili hakimin ABŞ-a buraxılmamasına görə tənqid edib

FİFA-nın keçmiş prezidenti Zepp Blatter, ABŞ immiqrasiya orqanlarının Somali hakimi Ömər Əbdülkadir Artanın DÇ-2026 üçün ölkəyə girişinə icazə verməməsi qərarına görə təşkilatı tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, Artan öz ölkəsindən final turnirinin hakim siyahısına daxil olan ilk hakimdir. 2025-ci ildə o, Afrika Futbol Konfederasiyası tərəfindən qitənin ən yaxşı hakimi seçilib.
“Bu, inanılmazdır və dəlilikdir. Kimsə dünya çempionatının təşkili məsuliyyətini bir ölkənin üzərinə qoyan zaman iki müqəddəs və fundamental prinsip olur. Birincisi, ölkənin tədbirdə təmin etməli olduğu təhlükəsizlik var. İkincisi, bütün FIFA rəsmilərinə giriş vizalarının verilməsi var. Və hakimdən daha rəsmi bir şey yoxdur. Əgər bir ölkə hakimin girişini rədd edirsə, bu, ciddi problemdir və Dünya Kuboku həmin ölkədə keçirilməməlidir. Əsasən, günahkar FIFA-dır: o, ölkənin [ABŞ-ın] hörmət etmədiyi bu prinsipdən imtina etdi. Biz turniri dayandıra bilmərik, amma bu normal deyil.
Hazırkı [FIFA] prezidenti Ağ Evdəki böyük dostundan daha güclü olduğunu göstərməlidir, elə deyilmi? Kimsə siyasətdə hegemonluq etməyə başlayanda bu, pisdir. Digər federasiyalar da etiraz etməli idilər”, - deyə “L'Équipe” Blatterdən sitat gətirir.