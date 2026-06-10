Almaniyanın oyunçuları azarkeşlərinin Ekvadorla oyuna gediş-gəliş xərclərini ödəyəcəklər

Almaniya millisinin oyunçuları azarkeşlərinin DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin üçüncü oyununa gediş-gəliş xərclərini ödəmək qərarına gəliblər.
İdman.Biz bu barədə Sky Sport Germany-yə istinadən xəbər verir.
Milli komandanın iclasında azarkeşlərin Ekvadorla son qrup mərhələsi oyununa (25 iyun) gediş-gəliş xərclərinin böyük hissəsini ödəməklə onlara dəstək olmaq qərara alınıb. Komandanın kapitanı Coşua Kimmix təşəbbüs irəli sürüb və oyunçular Almaniya Futbol Assosiasiyasının dəstəyini alıblar. Biletlər lotereya vasitəsilə paylanacaq və təfərrüatlar milli komandanın fan klubunun bütün üzvlərinə göndərilib.
Hazırda Manhettendən Nyu-Cersi ştatındakı “MetLife” stadionuna gediş-dönüş biletinin qiyməti 105 dollardır.