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Leaunun etdiyi kobudluğa görə bəxti gətirdi - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyun 2026 17:08
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Leaunun etdiyi kobudluğa görə bəxti gətirdi - VİDEO

Portuqaliya millisinin və İtaliyanın “Milan” futbol komandasının hücumçusu Rafael Leau DÇ-2026-nın oyunlarında iştirak edə biləcək.

İdman.Biz “Football Italia”ya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçu Çili ilə yoldaşlıq oyununda aldığı qırmızı vərəqəyə görə mundial matçlarından diskvalifikasiya olunmayacaq.

Leau Portuqaliyanın Çili üzərində 2:1 hesablı qələbə qazandığı yoxlama görüşündə rəqib futbolçu İvan Romanla mübahisədən sonra meydandan qovulub. Bu epizoddan sonra onun 2026 Dünya Çempionatının start oyunlarını buraxa biləcəyi iddia olunurdu.

Lakin məlumata görə, cəza yalnız növbəti yoxlama matçına şamil olunacaq. Bu səbəbdən Rafael Leau DÇ-2026-da Portuqaliya millisinin sərəncamında olacaq.

Qeyd edək ki, Portuqaliya dünya çempionatında G qrupunda Konqo DR, Özbəkistan və Kolumbiya ilə mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
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