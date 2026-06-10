10 İyun 2026
AZ

Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyun 2026 21:01
133
Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək

FİFA-nın X sosial media hesabına görə, italyan opera müğənnisi Andrea Boçelli Meksika və Cənubi Afrika arasında turnirin ilk oyunundan əvvəl 2026-cı il FIFA Dünya çempionatının açılış mərasimində çıxış edəcək.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 11 iyunda Mexiko şəhərindəki “Estadio Azteca” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Tədbirdə həmçinin David Guetta, EJAE və Megan Thee Stallion çıxış edəcəklər.

Turnirdə 48 komanda hər biri dörd nəfərdən ibarət 12 qrupa bölünəcək. Üç ev sahibi ölkə (ABŞ, Kanada və Meksika) avtomatik olaraq yarışa qatılmaq hüququ əldə edib, qalan komandalar isə təsnifat nəticəsində vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avstraliya böyük futbol həyəcanı yaşayır - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Melburndan yazır
20:45
DÇ-2026

Avstraliya böyük futbol həyəcanı yaşayır - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Melburndan yazır

Dünya Çempionatı oyunlarının yayımı şəhərin əsas məkanı - Federasiya Meydanında olacaq
Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib
18:45
DÇ-2026

Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib

Ömər Artan dünya çempionatı finalının hakim siyahısına daxil olan Somalidən ilk hakim olub
Almaniyanın oyunçuları azarkeşlərinin Ekvadorla oyuna gediş-gəliş xərclərini ödəyəcəklər
18:29
DÇ-2026

Almaniyanın oyunçuları azarkeşlərinin Ekvadorla oyuna gediş-gəliş xərclərini ödəyəcəklər

Gediş-dönüş biletinin qiyməti 105 dollardır
Leaunun etdiyi kobudluğa görə bəxti gətirdi - VİDEO
17:08
DÇ-2026

Leaunun etdiyi kobudluğa görə bəxti gətirdi - VİDEO

“Milan”ın hücumçusu Çili ilə oyundakı qırmızı vərəqəyə görə mundial matçlarını buraxmayacaq
Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
15:49
DÇ-2026

Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

DÇ-2026-da görüşlərin start vaxtları yerli vaxtla təxminən 20:00-dan səhər 08:00-a qədər dəyişir
DÇ-2026 öncəsi Meksikada minlərlə müəllim maaşa görə etiraza qalxdı - VİDEO
14:39
DÇ-2026

DÇ-2026 öncəsi Meksikada minlərlə müəllim maaşa görə etiraza qalxdı - VİDEO

“Azteka” stadionuna giriş bağlandı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO
7 İyun 22:51
Paralimpizm

Parataekvondo millimizdən Prezident Kubokunda üç medal - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Almaniyada bir qızıl və iki bürünc mükafat qazanıb