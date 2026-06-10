Andrea Boçelli DÇ-2026-nın açılış mərasimində çıxış edəcək

FİFA-nın X sosial media hesabına görə, italyan opera müğənnisi Andrea Boçelli Meksika və Cənubi Afrika arasında turnirin ilk oyunundan əvvəl 2026-cı il FIFA Dünya çempionatının açılış mərasimində çıxış edəcək.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 11 iyunda Mexiko şəhərindəki “Estadio Azteca” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Tədbirdə həmçinin David Guetta, EJAE və Megan Thee Stallion çıxış edəcəklər.
Turnirdə 48 komanda hər biri dörd nəfərdən ibarət 12 qrupa bölünəcək. Üç ev sahibi ölkə (ABŞ, Kanada və Meksika) avtomatik olaraq yarışa qatılmaq hüququ əldə edib, qalan komandalar isə təsnifat nəticəsində vəsiqə qazanıb.