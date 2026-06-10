Somalinin baş naziri Ömər Artanın DÇ-2026-ya buraxılmamasına reaksiya verib

Somalinin baş naziri Həmzə Abdi Barre somalili hakim Ömər Əbdülqadir Artanın ABŞ-a girişinə icazə verilməməsinə münasibət bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl Artanın Mayamiyə gəldikdən sonra ABŞ-a giriş hüququndan məhrum olduğu bildirilirdi. Bu qərarın konkret səbəbi ABŞ hakimiyyəti tərəfindən göstərilməyib.
“Dünya çempionatı oyunlarını idarə etmək arzusu təxirə salınsa da, bu arzu bir an belə zəifləməyib. Başlanğıc fit çalınmazdan əvvəl belə, o, artıq milyonlarla insanın qəlbini fəth etmiş və adını tarixə həkk etmişdi. Onun istedadına, dürüstlüyünə və sədaqətinə uzun illər dəyər verdiyinə və inandığına görə FİFA-ya və Afrika Futbol Konfederasiyasına dərin minnətdarlığımı bildirirəm”, - Barre sosial media platforması X-də yazıb.
Ömər Artan dünya çempionatı finalının hakim siyahısına daxil olan Somalidən ilk hakim olub. Dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.