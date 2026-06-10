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ABŞ-da somalili hakimin ölkəyə girişinə niyə icazə vermədiyini izah ediblər

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyun 2026 08:10
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ABŞ-da somalili hakimin ölkəyə girişinə niyə icazə vermədiyini izah ediblər

Ağ Evin 2026-cı il dünya çempionatına hazırlıq üzrə işçi qrupunun rəhbəri Endryu Culiani Afrikanın ən yaxşı hakimi Ömər Əbdülqədir Artanın DÇ-2026 üçün ölkəyə girişinə icazə verilməməsinin səbəbini izah edib.

İdman.Biz bildirir ki, somalili hakimə daha əvvəl viza verilməmişdi.

“Hakimin girişdən imtina etməsi Trampın Somaliyə qarşı tənqidi ilə əlaqəlidirmi? Sualın qoyuluşu qüsurludur. Prezident bir məsələdə ardıcıldır və mən onu bu məsələdə tam dəstəkləyirəm: Dünya çempionatı və ya başqa bir səbəbdən təhlükə yaradan şəxslərin ABŞ-a girişinə icazə verməyəcəyik”, - Culiani Atlantik Şurasının tədbirində bildirib.

İdman.Biz
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