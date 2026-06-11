11 İyun 2026
AZ

İngiltərə Kosta Rikaya böyük hesabla qalib gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyun 2026 03:10
109
İngiltərə Kosta Rikaya böyük hesabla qalib gəlib

İngiltərə və Kosta Rika arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar ABŞ-ın Orlando şəhərindəki “Exploria” stadionunda qarşılaşıblar.

İngiltərə komandası 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Deklan Rays 10-cu dəqiqədə hesabı açıb. Yarımmüdafiəçi Entoni Qordon 68-ci dəqiqədə penaltidən dəqiq zərbəni dəqiq yerinə yetirib. 87-ci dəqiqədə hücumçu Olli Uotkins hesabı 3:0-a çatdırıb.

İngiltərə milli komandası DÇ-2026-da iştirak edəcək. Turnirdə İngiltərə Xorvatiya, Qana və Panama ilə L qrupunda oynayacaq. Kosta Rika dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kuman: “İsti havaya uyğunlaşmalı olacağıq”
04:05
DÇ-2026

Kuman: “İsti havaya uyğunlaşmalı olacağıq”

Niderland turnirdəki ilk oyununu 14 iyunda ABŞ-ın Arlinqton şəhərində Yaponiyaya qarşı keçirəcək
Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib
02:11
DÇ-2026

Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib

Portuqaliya millisi DÇ-2026-da iştirak edəcək
“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib
01:54
Dünya futbolu

“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib

Kataloniya stadionu 1989 və 1999-cu illərdə Çempionlar Liqasının final oyunlarına ev sahibliyi edib
“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib
01:12
Dünya futbolu

“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib

Anderson “Nottingem Forest”ə 2024-cü ilin yayında “Nyukasl”dan keçib
Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”
00:49
DÇ-2026

Roberto Karlos: “Messi DÇ-2030-da da oynaya bilər”

DÇ-2026 11 iyundan 19 iyula qədər eyni vaxtda üç ölkədə - ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək
Tramp DÇ-2026 ilə bağlı: “Ölkəyə düzgün insanların gəlməsini təmin etmək istəyirik”
00:27
DÇ-2026

Tramp DÇ-2026 ilə bağlı: “Ölkəyə düzgün insanların gəlməsini təmin etmək istəyirik”

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
10 İyun 15:49
DÇ-2026

Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

DÇ-2026-da görüşlərin start vaxtları yerli vaxtla təxminən 20:00-dan səhər 08:00-a qədər dəyişir