Seriya A: "Cenoa" "Sassuolo"nu sona dəqiqələr qalmış məğlub edib

“Cenoa” İtaliya A Seriyasının 32-ci turu çərçivəsində öz meydanında “Sassuolo”nu qəbul edib. Gərgin keçən qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, genualılar 18-ci dəqiqədə hesabı açıblar. Tommazo Baldantsinin ötürməsindən sonra Ruslan Malinovski fərqlənib. Qonaqlar 57-ci dəqiqədə İsmael Konenin sayəsində tarazlığı bərpa etsələr də, “Cenoa” oyunun sonlarında qələbə topunu vura bilib. Kaleb Ekuban komandasına üç xal qazandıran qola imza atıb.

Matçın sonu hər iki tərəf üçün itkilərlə yadda qalıb. “Sassuolo”da Domeniko Berardi, meydan sahiblərində isə Mikael-Eqil Ellertsson qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulublar.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 36-ya çatdıran “Cenoa” turnir cədvəlində 13-cü pilləyə yüksəlib. “Sassuolo” isə 42 xalla 11-ci sırada qərarlaşıb.

