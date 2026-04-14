“Bornmut”un baş məşqçisi İraola mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq

“Bornmut” futbol klubu baş məşqçi Andoni İraolanın 2025/26 mövsümünün sonunda klubdan ayrılacağını təsdiqləyib. Bu, onun “Bornmut”dakı üç illik karyerasına son qoyacaq.
İdman.Biz bildirir ki, İraolanın təyinatından bəri klub İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl olaraq çıxış edərək, 2024/25 mövsümündə rekord 56 xal toplayaraq yekun turnir cədvəlində doqquzuncu yeri tutub. İraola 1 iyul 2023-cü ildə baş məşqçi olub. Onun “Bornmut”la müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir.
“Bornmut”u idarə etmək mənim üçün şərəf idi və birlikdə əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə fəxr edirəm. Birlikdə çalışdığım oyunçulara və işçi heyətinə minnətdaram. Azarkeşlərə gəldikdə isə, siz mənə və komandaya fantastik dəstək verməyə davam etdiniz və mən buna görə həmişə minnətdar olacağam. Hiss edirəm ki, bu, mənim üçün ayrılmaq üçün doğru vaxtdır, amma bu klubla bağlı həmişə fantastik xatirələrim olacaq”, - İraola klubun rəsmi saytında bildirib.
Cari Premyer Liqa mövsümünün 32 turundan sonra “Bornmut” 45 xalla turnir cədvəlində 11-ci yerdədir.