31 May 2026
AZ

Dani Olmoya böyük jest: “Barselona” maaşını artırır

Futbol
Xəbərlər
31 May 2026 13:25
87
Dani Olmoya böyük jest: “Barselona” maaşını artırır

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Dani Olmonun müqavilə şərtləri yaxşılaşdırılacaq.

İdman.Biz “Mundo Deportivo”ya istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında bu razılaşma əvvəlcədən əldə olunub və ispaniyalı futbolçunun “Barselona”dakı üçüncü mövsümündən etibarən qüvvəyə minəcək.

Kataloniya təmsilçisi Olmonun 2024-cü ilin yayında transfer zamanı etdiyi maliyyə güzəştlərini nəzərə alıb. Futbolçu həmin vaxt İngiltərə Premyer Liqası və Almaniya Bundesliqasından daha sərfəli təkliflər alsa da, “Barselona”ya keçmək üçün ilkin maaşının azaldılmasına razı olub.

Yeni maaş artımı Olmonun komanda daxilindəki statusuna uyğunlaşdırılacaq. Klub bununla futbolçunun ilk iki mövsümdə daha aşağı məvaciblə çıxış etməsini kompensasiya etmək istəyir.

Xatırladaq ki, Dani Olmo 2024-cü ilin yayında “Leyptsiq”dən “Barselona”ya keçib. Onun müqaviləsi 2030-cu ilin 30 iyununa qədərdir və sərbəst qalma məbləği 500 milyon avro (1 milyard AZN) təşkil edir.

Olmo 2025/2026 mövsümündə 46 rəsmi oyunda iştirak edib, səkkiz qol və doqquz məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bernardu Silva üçün savaş qızışdı
14:13
Futbol

Bernardu Silva üçün savaş qızışdı

“Atletiko Madrid” qərar gözləyir, “Barselona” isə Flikin razılığını almadan irəli getmir
“Kəpəz” serbiyalı məşqçini Gəncəyə dəvət edib
13:37
Azərbaycan çempionatı

“Kəpəz” serbiyalı məşqçini Gəncəyə dəvət edib

Gəncə klubu yeni baş məşqçi seçimi ilə bağlı son qərarı iyunun əvvəlində verə bilər
Qadın futbol millimiz hazırlığa başlayıb - FOTO
13:01
Qadın futbolu

Qadın futbol millimiz hazırlığa başlayıb - FOTO

Azərbaycan yığması seçmə mərhələnin iki oyununa hazırlaşır
Mahir Emreli üçün üç klub sıradadır
12:28
Futbol

Mahir Emreli üçün üç klub sıradadır

Azərbaycan millisinin hücumçusunun Almaniyanı tərk edəcəyi gözlənilir
Mourinyo “Real Madrid”də ulduz yox, döyüşçü istəyir
12:09
Futbol

Mourinyo “Real Madrid”də ulduz yox, döyüşçü istəyir

Portuqaliyalı mütəxəssis mümkün qayıdış öncəsi transfer planını müəyyənləşdirib
Minifutbol millimiz AVRO-2026-da 1/8 final mərhələsinə çıxır
11:54
Milli komanda

Minifutbol millimiz AVRO-2026-da 1/8 final mərhələsinə çıxır

Azərbaycan - Qazaxıstanla qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib