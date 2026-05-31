Qadın futbol millimiz hazırlığa başlayıb - FOTO

Futbol üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası dünya çempionatının seçmə mərhələsi üçün təlim-məşq toplanışına başlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığma iyunun 5-dək Bakıda hazırlıq keçəcək. Komanda iyunun 6-dan 10-dək isə Şimali Makedoniyada toplanışı davam etdirəcək.
Millimiz hazırlıq çərçivəsində iki rəsmi oyuna çıxacaq. Azərbaycan yığması 5 iyunda saat 18:00-da Sumqayıtda, Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda Macarıstan millisi ilə qarşılaşacaq.
Komanda 9 iyunda isə Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Bitola şəhərində yerləşən “Petar Miloşevski” stadionunda Şimali Makedoniya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, AFFA seçmə mərhələ oyunları üçün millinin heyətini də açıqlayıb. Siyahıda “Neftçi”, “Yüksekovaspor”, “Beşiktaş”, “Fənərbağça”, “Hamburq”, “Partizan”, “Rubin” və digər klublarda çıxış edən futbolçular yer alıblar.