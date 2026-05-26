26 May 2026
“Qızıl top”un sahibi Aleksiya Putelyas “Barselona”dan ayrılır

26 May 2026 21:58
“Barselona” qadın futbol klubunun futbolçusu və kapitanı Aleksiya Putelyas bu yay Kataloniya klubundan ayrılacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “blauqrana”nın rəsmi saytında məlumat verilib.

Aleksiya Putelyas 2012-ci ildən “Barselona”da oynayır və orada 10 İspaniya çempionluğu, dörd Çempionlar Liqası, 10 Kraliça Kuboku, dörd İspaniya Superkuboku və iki “Qızıl Top” mükafatını qazanıb.

O, həmçinin 2013-cü ildən İspaniya milli komandasının üzvüdür. Putelyas komanda ilə 2023-cü il FİFA dünya çempionatını, iki UEFA Millətlər Liqası titulunu və 2025-ci il Avropa çempionatının gümüş medallarını qazanıb.

