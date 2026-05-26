“Qızıl top”un sahibi Aleksiya Putelyas “Barselona”dan ayrılır

“Barselona” qadın futbol klubunun futbolçusu və kapitanı Aleksiya Putelyas bu yay Kataloniya klubundan ayrılacaq.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “blauqrana”nın rəsmi saytında məlumat verilib.
Aleksiya Putelyas 2012-ci ildən “Barselona”da oynayır və orada 10 İspaniya çempionluğu, dörd Çempionlar Liqası, 10 Kraliça Kuboku, dörd İspaniya Superkuboku və iki “Qızıl Top” mükafatını qazanıb.
O, həmçinin 2013-cü ildən İspaniya milli komandasının üzvüdür. Putelyas komanda ilə 2023-cü il FİFA dünya çempionatını, iki UEFA Millətlər Liqası titulunu və 2025-ci il Avropa çempionatının gümüş medallarını qazanıb.