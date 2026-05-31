31 May 2026
AZ

“Kəpəz” serbiyalı məşqçini Gəncəyə dəvət edib

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
31 May 2026 13:37
77
“Kəpəz” serbiyalı məşqçini Gəncəyə dəvət edib

“Kəpəz” futbol klubu baş məşqçi postu üçün serbiyalı mütəxəssislə danışıqlar aparıb.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən verir ki, adı açıqlanmayan balkanlı məşqçi klub rəhbərliyinin dəvəti ilə Azərbaycana gəlib. O, əvvəlcə Bakıda “Kəpəz” rəhbərliyi ilə görüşüb, daha sonra Gəncəyə yollanaraq klubdakı şəraitlə tanış olub.

Tərəflər mümkün əməkdaşlığın perspektivlərini və şərtlərini müzakirə ediblər. Klubdan bildirilib ki, hələlik yekun seçim edilməyib. Gəncə təmsilçisi bir neçə namizədin üzərində dayanıb və siyahıda həm yerli, həm də xarici məşqçilər var.

“Kəpəz” rəhbərliyinin son qərarı iyunun ilk on günü ərzində verəcəyi gözlənilir. Klub yeni mövsümə qədər baş məşqçi məsələsini həll etməyə çalışır.

Qeyd edək ki, Azər Bağırov ötən ilin oktyabrından bu ilin mayınadək “Kəpəz”i çalışdırıb. O, komandanı Premyer Liqada saxlasa da, müqavilənin uzadılması ilə bağlı tərəflər razılığa gələ bilməyiblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cesse Sekidika “Sabah”dan ayrıldı
10:47
Azərbaycan futbolu

Cesse Sekidika “Sabah”dan ayrıldı

Nigeriyalı futbolçu Azərbaycan çempionu ilə vidalaşıb

“Karvan-Yevlax”da ayrılıq: Füzuli Məmmədov dönəmi bitdi
29 May 17:15
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”da ayrılıq: Füzuli Məmmədov dönəmi bitdi

Yevlax təmsilçisi baş məşqçi ilə yeni müqavilə imzalamayıb
“Qarabağ”ın legionerlərinə millidən dəvət gəldi
29 May 15:37
Futbol

“Qarabağ”ın legionerlərinə millidən dəvət gəldi

Marko Yankoviç Monteneqro, Mateuş Koxalski Polşa yığmasına çağırılıb
"Qəbələ"nin yarımmüdafiəçisi: “Bu mövsüm heç cür bəxtimiz gətirmədi”
29 May 13:31
Azərbaycan futbolu

"Qəbələ"nin yarımmüdafiəçisi: “Bu mövsüm heç cür bəxtimiz gətirmədi”

Adriel Ba Loua yaxşı oynamalı, qollar vurmalı, qələbə qazanmalı olduqlarını bildirib
“Turan Tovuz”un futbolçusu getmək istəmir
29 May 12:34
Azərbaycan çempionatı

“Turan Tovuz”un futbolçusu getmək istəmir

Kapitan Faiq Hacıyevə Premyer Liqadan təkliflər var
“Neftçi” Premyer Liqada cərimələr üzrə rekordçudur - İDMAN.BİZ-in İCMALI
29 May 11:15
Azərbaycan çempionatı

“Neftçi” Premyer Liqada cərimələr üzrə rekordçudur - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Flaqman” mövsüm ərzində ən yüksək məbləğdə cərimə ödəyən komanda olub

Ən çox oxunanlar

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib