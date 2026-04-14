14 Aprel 2026
Ronaldu 45 yaşında DÇ-2030-da oynaya biləcəyini bildirib

14 Aprel 2026 01:31
“Əl-Nəsr”in və Portuqaliya millisinin 41 yaşlı hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2030-cu il dünya kubokunda iştirak etmək ehtimalı barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, 2030-cu dünya çempionatına ev sahibliyi edən ölkələrdən biri də Portuqaliya olacaq.

“Mən 2030-cu il dünya çempionatında oynamaq imkanından əl çəkməmişəm. 41 yaşımda hər həftə qol vururam, ona görə də bəlkə daha dörd il oynaya bilərəm”, - deyə DAZN sosial mediada Ronaldunun sözlərini sitat gətirib.

2030-cu il dünya çempionatı 6 ölkədə keçiriləcək: Uruqvay, Argentina və Paraqvay açılış matçlarına ev sahibliyi edəcək, turnirin əsas hissəsi isə İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə keçiriləcək. Portuqaliyanın dünya çempionatında hazırkı ən yaxşı nəticəsi 1966-cı ildə üçüncü yerdir.

