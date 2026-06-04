4 İyun 2026
AZ

Əşrəf Hakimiyə komanda yoldaşlarından xüsusi hədiyyə - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
4 İyun 2026 14:58
80
Əşrəf Hakimiyə komanda yoldaşlarından xüsusi hədiyyə - VİDEO

Futbol üzrə Mərakeş millisinin ulduz futbolçusu Əşrəf Hakimiyə UEFA Çempionlar Liqasındakı qələbəsi münasibətilə xüsusi münasibət sərgilənib.

İdman.Biz xəbər verir ki, milli komandanın düşərgəsində müdafiəçiyə bu uğur münasibətilə möhtəşəm tort təqdim edilib.

Hakimi hədiyyəyə görə komanda yoldaşlarına təşəkkürünü bildirib. Daha sonra futbolçu yığmadakı tərəfdaşlarından alqışlarla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Hakimi ötən mövsüm PSJ-nin heyətində UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Millimiz üçün Malta və San Marino sınağı: Elmar Baxşıyevdən gözlənti
15:43
Futbol

Millimiz üçün Malta və San Marino sınağı: Elmar Baxşıyevdən gözlənti

Sabiq baş məşqçi qarşıdakı oyunların komandanın ümumi inkişafına xidmət etdiyini qeyd edib
“Bavariya”nın sabiq futbolçusu Dünya Çempionatının gizli təhlükəsini açıqladı
15:28
Futbol

“Bavariya”nın sabiq futbolçusu Dünya Çempionatının gizli təhlükəsini açıqladı

Torsten Fink turnirin 48 komanda ilə daha çətin olacağını bildirib
“Qarabağ” qapıçı transferini bitirir: Kapitan gəlir
15:22
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” qapıçı transferini bitirir: Kapitan gəlir

Ağdam təmsilçisi “Riyeka”nın liderlərindən Martin Zlomisliçi heyətinə qatmağa yaxındır
Minifutbol üzrə Avropa çempionatının finalı: Azərbaycan “qara at”ı ram edə biləcək? – İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:08
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatının finalı: Azərbaycan “qara at”ı ram edə biləcək? – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Avro-2026-nın finalçısı olan millimiz bu rəqiblə artıq bir dəfə üz-üzə gəlib
Xətai Bağırov: “Ukraynaya qarşı finalda maksimum üçün çalışacağıq”
14:43
Futbol

Xətai Bağırov: “Ukraynaya qarşı finalda maksimum üçün çalışacağıq”

Oyunçu penaltilərdə qazandıqları qələbənin önəmini vurğulayıb
Holand qalmaqalı böyüyür: “Siti” Rikelmeni məhkəməyə verir? - VİDEO
14:35
Futbol

Holand qalmaqalı böyüyür: “Siti” Rikelmeni məhkəməyə verir? - VİDEO

“Mançester Siti” futbolçunun transfer iddiasını təkzib edib və onun obrazından istifadə edilməsinə narazıdır

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq