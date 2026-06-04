Əşrəf Hakimiyə komanda yoldaşlarından xüsusi hədiyyə - VİDEO

Futbol üzrə Mərakeş millisinin ulduz futbolçusu Əşrəf Hakimiyə UEFA Çempionlar Liqasındakı qələbəsi münasibətilə xüsusi münasibət sərgilənib.
İdman.Biz xəbər verir ki, milli komandanın düşərgəsində müdafiəçiyə bu uğur münasibətilə möhtəşəm tort təqdim edilib.
Hakimi hədiyyəyə görə komanda yoldaşlarına təşəkkürünü bildirib. Daha sonra futbolçu yığmadakı tərəfdaşlarından alqışlarla qarşılanıb.
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Qeyd edək ki, Hakimi ötən mövsüm PSJ-nin heyətində UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.
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