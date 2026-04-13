13 Aprel 2026
Kilian Mbappe “Real Madrid”də məşqlərə qayıdıb

13 Aprel 2026 19:32
Kilian Mbappe "Real Madrid"də məşqlərə qayıdıb

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe komanda ilə məşqlərə qayıdıb və Çempionlar Liqasının 1/4 finalının “Bavariya”ya qarşı cavab oyununda iştirak etməyə hazırdır.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Fabritsio Romano sosial media səhifəsində yazıb.

Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Kilian Mbappe La Liqanın 31-ci turunda “Jirona” ilə 1:1 hesablı heç-heçədə qaşındakı kəsikdən aldığı narahatlıq səbəbindən məşqə qatılmayıb.

Hadisə 88-ci dəqiqədə baş verib. Mbappe cərimə meydançasının kənarına doğru hərəkət edərkən müdafiəçi Reyslə toqquşub və yıxılıb. Reys ayaqlarına dəyməklə yanaşı, əli ilə Mbappenin üzünə də vurub.

