“Atletiko” və “Real Madrid” Makallisterlə maraqlanırlar

“Real Madrid” və “Atletiko Madrid” “Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Aleksis Makallisteri transfer etməkdə maraqlıdırlar.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Los Blancos” Florentino Peres prezident seçkilərində qalib gələcəyi təqdirdə heyətini gücləndirmək üçün güclü bir seçim olaraq oyunçunu transfer etməyi düşünür.
Mənbənin məlumatına görə, Makallisteri transfer etmək “Atletiko”nun baş məşqçisi Dieqo Simeonenun arzusudur.
Qeyd olunur ki, yarımmüdafiəçinin Argentina milli komanda yoldaşlarından bir neçəsi artıq “Atletiko Madrid”də oynayır: Xuan Musso, Nahuel Molina, Niko Qonsales, Tyaqo Almada, Culiano Simeone və Xulian Alvares.
Ötən mövsüm Makallister bütün yarışlarda 55 oyun keçirib, beş qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 80 milyon avrodur.