“Mançester Yunayted” Edersonu almaq barədə “Atalanta” ilə razılığa gəlib

“Mançester Yunayted” “Atalanta”nın yarımmüdafiəçisi Edersonu transfer etməyə yaxındır.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist David Ornşteyn bildirib.
Mənbənin məlumatına görə, klublar 40,5 milyon avroluq transfer haqqı və əlavə 4,5 milyon avro bonus barədə razılığa gəliblər. Bundan əlavə, “qırmızı şeytanlar” artıq oyunçu ilə şərtləri razılaşdırıblar və oyunçu daha bir mövsüm üçün seçim imkanı ilə dörd illik müqavilə imzalayacaq. Müqavilənin iyulun əvvəlində başa çatacağı gözlənilir.
Ederson 2022-ci ilin yayından bəri “Atalanta”da oynayır. Ötən mövsüm 26 yaşlı mərkəz yarımmüdafiəçisi klubun heyətində bütün yarışlarda 41 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt braziliyalı futbolçunun dəyərini 45 milyon avro olaraq qiymətləndirir.