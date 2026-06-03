3 İyun 2026
AZ

“Mançester Yunayted” Edersonu almaq barədə “Atalanta” ilə razılığa gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 04:11
85
“Mançester Yunayted” Edersonu almaq barədə “Atalanta” ilə razılığa gəlib

“Mançester Yunayted” “Atalanta”nın yarımmüdafiəçisi Edersonu transfer etməyə yaxındır.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist David Ornşteyn bildirib.

Mənbənin məlumatına görə, klublar 40,5 milyon avroluq transfer haqqı və əlavə 4,5 milyon avro bonus barədə razılığa gəliblər. Bundan əlavə, “qırmızı şeytanlar” artıq oyunçu ilə şərtləri razılaşdırıblar və oyunçu daha bir mövsüm üçün seçim imkanı ilə dörd illik müqavilə imzalayacaq. Müqavilənin iyulun əvvəlində başa çatacağı gözlənilir.

Ederson 2022-ci ilin yayından bəri “Atalanta”da oynayır. Ötən mövsüm 26 yaşlı mərkəz yarımmüdafiəçisi klubun heyətində bütün yarışlarda 41 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt braziliyalı futbolçunun dəyərini 45 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Norveç Futbol Federasiyası FIFA prezidentinə qarşı şikayəti dəstəkləyib
05:10
Dünya futbolu

Norveç Futbol Federasiyası FIFA prezidentinə qarşı şikayəti dəstəkləyib

Şikayət İnfantinonun Trampa Sülh Mükafatını təqdim etməsi ilə bağlıdır
“Atletiko” və “Real Madrid” Makallisterlə maraqlanırlar
03:14
Dünya futbolu

“Atletiko” və “Real Madrid” Makallisterlə maraqlanırlar

Ötən mövsüm Makallister bütün yarışlarda 55 oyun keçirib
Konate “Real”dən 20 milyon avroluq transfer bonusu alacaq
02:15
Dünya futbolu

Konate “Real”dən 20 milyon avroluq transfer bonusu alacaq

“Liverpul” mayın 31-də Konate ilə tərəfdaşlığının bitdiyini açıqlayıb
Romelu Lukaku millilər tarixində ən yaxşı 5 bombardirdən biridir
01:37
Dünya futbolu

Romelu Lukaku millilər tarixində ən yaxşı 5 bombardirdən biridir

Portuqaliyalı Kriştianu Ronaldu 143 qolla reytinqə başçılıq edir
Alessandro Nesta B Seriyası klubunun baş məşqçisi təyin edilib
00:57
Dünya futbolu

Alessandro Nesta B Seriyası klubunun baş məşqçisi təyin edilib

Alessandro Nesta 2002-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Milan”da oynayıb
“Real” Dumfrislə 20 milyon avroluq müqavilə imzalaya bilər
00:38
Dünya futbolu

“Real” Dumfrislə 20 milyon avroluq müqavilə imzalaya bilər

“Liverpul” da Dumfrislə maraqlanmağa davam edir

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub