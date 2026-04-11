11 Aprel 2026
Kerrik: “Mauntun böyük potensialı var, ona vaxt verməliyik”

11 Aprel 2026 21:37
Kerrik: “Mauntun böyük potensialı var, ona vaxt verməliyik”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrik Premyer Liqanın 32-ci turunda “Lids Yunayted”lə oyundan əvvəl zədəli yarımmüdafiəçi Meyson Mauntun komandaya qayıtması ilə bağlı fikirlərini bildirib.

“Meysonun geri qayıtması çox xoşdur. Onun oyuna hazırlaşması, ritmə girməsi və özünəinam qazanması üçün təxminən iki-üç həftəsi var. Düşünürəm ki, onun çox yönlü olması böyük üstünlükdür. Meyson mərkəzdə, yarımmüdafiədə, cinahda oynaya bilir və həmçinin müxtəlif digər rollarda da oynaya bilir. Və o, şübhəsiz ki, komanda oyunçusudur.

Mən Mauntu həqiqətən bəyənirəm; Meysonun böyük potensialı var; sadəcə ona formasını bərpa etməsi üçün vaxt verməli və səbirli olmalıyıq”, - deyə Kerrik “qırmızı şeytanlar”ın rəsmi saytında bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bundesliqa: “Bavariya” “Sankt-Pauli”ni darmadağın edib
22:49
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Bavariya” “Sankt-Pauli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bavariya” 76 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlinə başçılıq edir
Kataloniya derbisində “Barselona” “Espanyol”a böyük hesabla üstün gəldi
22:43
Dünya futbolu

Kataloniya derbisində “Barselona” “Espanyol”a böyük hesabla üstün gəldi - YENİLƏNİR + VİDEO

“Barselona” 79 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Fulhem”ə qalib gəlib
22:36
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Fulhem”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Liverpul” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 52 xalla beşincidir
A Seriyası: “Udineze” gözlənilmədən səfərdə “Milan”ı darmadağın edib
22:06
Dünya futbolu

A Seriyası: “Udineze” gözlənilmədən səfərdə “Milan”ı darmadağın edib - YENİLƏNİR

“Milan” 63 xalla üçüncü yerdədir
Mikel Arteta “Arsenal”ın “Bornmut”a məğlubiyyətini şərh edib
20:56
Dünya futbolu

Mikel Arteta “Arsenal”ın “Bornmut”a məğlubiyyətini şərh edib

“Arsenal”ın 70 xalı var və turnir cədvəlinin başındadır
Türkiyə Superliqası: Çempionluq uğrunda mübarizə aparan “Trabzonspor” xal itirib
20:28
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: Çempionluq uğrunda mübarizə aparan “Trabzonspor” xal itirib - YENİLƏNİR

Trabzon təmsilçisi 64 xalla ikinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO
17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Qarabağ” oyunu qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq