Kerrik: “Mauntun böyük potensialı var, ona vaxt verməliyik”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrik Premyer Liqanın 32-ci turunda “Lids Yunayted”lə oyundan əvvəl zədəli yarımmüdafiəçi Meyson Mauntun komandaya qayıtması ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, “qırmızı şeytanlar” aprelin 13-də “Lids”lə qarşılaşacaqlar.
“Meysonun geri qayıtması çox xoşdur. Onun oyuna hazırlaşması, ritmə girməsi və özünəinam qazanması üçün təxminən iki-üç həftəsi var. Düşünürəm ki, onun çox yönlü olması böyük üstünlükdür. Meyson mərkəzdə, yarımmüdafiədə, cinahda oynaya bilir və həmçinin müxtəlif digər rollarda da oynaya bilir. Və o, şübhəsiz ki, komanda oyunçusudur.
Mən Mauntu həqiqətən bəyənirəm; Meysonun böyük potensialı var; sadəcə ona formasını bərpa etməsi üçün vaxt verməli və səbirli olmalıyıq”, - deyə Kerrik “qırmızı şeytanlar”ın rəsmi saytında bildirib.