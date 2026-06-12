Gilberto Mora dünya çempionatları tarixində ən gənc 6 debütantdan biridir

Meksika millisinin yarımmüdafiəçisi Gilberto Mora Dünya Kuboku tarixinin ən gənc altı debütantı arasında yer alıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu, Meksika və CAR arasında keçirilən 2026-cı il FİFA Dünya çempionatının açılış matçında baş verib.
Futbolçu meydana oyunun 66-cı dəqiqəsində, 17 yaş 240 günlüyündə çıxıb.
Pele (Braziliya), Salomon Olembe (Kamerun), Femi Opabunmi (Nigeriya), Samuel Eto'o (Kamerun) və Norman Uaytsayd (Şimali İrlandiya) dünya çempionatında debütlərini daha erkən yaşlarında ediblər.