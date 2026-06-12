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Gilberto Mora dünya çempionatları tarixində ən gənc 6 debütantdan biridir

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 00:51
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Gilberto Mora dünya çempionatları tarixində ən gənc 6 debütantdan biridir

Meksika millisinin yarımmüdafiəçisi Gilberto Mora Dünya Kuboku tarixinin ən gənc altı debütantı arasında yer alıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu, Meksika və CAR arasında keçirilən 2026-cı il FİFA Dünya çempionatının açılış matçında baş verib.

Futbolçu meydana oyunun 66-cı dəqiqəsində, 17 yaş 240 günlüyündə çıxıb.

Pele (Braziliya), Salomon Olembe (Kamerun), Femi Opabunmi (Nigeriya), Samuel Eto'o (Kamerun) və Norman Uaytsayd (Şimali İrlandiya) dünya çempionatında debütlərini daha erkən yaşlarında ediblər.

İdman.Biz
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