Mikel Arteta “Arsenal”ın “Bornmut”a məğlubiyyətini şərh edib

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta İngiltərə Premyer Liqasının 32-ci turunda “Bornmut”la oyunda komandasının məğlubiyyətini şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun 2:1 hesabı ilə “Bornmut”un xeyrinə qurtarıb.
“Bu, məyusedicidir. Bu, böyük bir zərbədir və indi hər şey bizim reaksiyamızdan asılıdır. Bu komanda ardıcıl 11 oyun uduzmayıbmış kimi deyil - onlar çox şeyi düzgün etdilər. Biz çox təsirli deyildik. Onların cərimə meydançamızdakı ilk şansı - sapma, zəif müdafiə oyunu və bu, qoldur. Bundan sonra özümüzə gəlməliyik.
İkinci hissədə fərqli bir oyun gözləyirsiniz. Bu gün bir çox qəribə şeylər etdik. Baxmayaraq ki, adətən çox ardıcılıq. Bu şeylər baş verə bilər, bu, futboldur.
Oyunçular çox əziyyət çəkirlər. Və onlar belə də olmalıdırlar. Onlar bunu qəbul etməli, ayağa qalxmalı və yenidən mübarizə aparmalıdırlar, əks halda kənarda qalacaqsınız. Qarşıda böyük bir həftə var, çox şey təhlükədədir. Hər iki yarışda hələ də yaxşı vəziyyətdəyik", - deyə Arteta BBC-yə bildirib.
“Arsenal”ın 70 xalı var və turnir cədvəlinin başındadır. “Bornmut” 45 xal qazanaraq doqquzuncu yerə yüksəlib.