4 İyun 2026
AZ

İtaliya 113 illik rekordu yenilədi: Gələcəyin millisi qurulur

Futbol
Xəbərlər
4 İyun 2026 17:26
108
İtaliya 113 illik rekordu yenilədi: Gələcəyin millisi qurulur

Futbol üzrə İtaliya millisi Lüksemburqa qarşı yoldaşlıq görüşündə son 113 ilin ən gənc start heyətlərindən biri ilə meydana çıxıb.

İdman.Biz “FotMob”a istinadən xəbər verir ki, italyanların start heyətində yer alan futbolçuların orta yaşı 21 il 354 gün təşkil edib. Bu, İtaliya millisinin 1912-ci ildən bəri ən gənc start heyəti kimi qeydə alınıb. Həmin vaxt İtaliya Avstriya ilə oyuna orta yaşı 21 il 308 gün olan heyətlə çıxıb.

Komandanın heyətində yalnız qapıçı Canluici Donnarumma 27 yaşı ilə bu göstəricini bir qədər yüksəldib. Start heyətində Davide Bartezagi, Nikolo Pizilli, Françesko Pio Esposito, Fabio Kyarodiya, Luka Lipani, Luidci Kerubini kimi gənclər yer alıblar.

Lüksemburqla matçda İtaliya 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yeganə qolu 49-cu dəqiqədə Pio Esposito vurub.

Bu heyət İtaliya millisində ciddi yenilənmənin başladığını göstərir. DÇ-2030-a qədər formalaşacaq yeni nəslin əsasını məhz bu futbolçuların təşkil edəcəyi gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qleyzerlər “Mançester Yunayted”dəki səhmlərini sata bilərlər
18:44
Dünya futbolu

Qleyzerlər “Mançester Yunayted”dəki səhmlərini sata bilərlər

“Mançester Yunayted”in nümayəndələri şərh verməkdən imtina ediblər
“Fənərbağça” prezidentinin həbsi ilə bağlı vəkilindən ilk açıqlama
18:13
Futbol

“Fənərbağça” prezidentinin həbsi ilə bağlı vəkilindən ilk açıqlama

İki il altı aylıq həbs qərarından apellyasiya verəcək
Dünyanın ən bahalı qapıçıları açıqlandı - SİYAHI
17:45
Futbol

Dünyanın ən bahalı qapıçıları açıqlandı - SİYAHI

CIES-in siyahısında “Mançester Siti”, “Barselona” və “Mançester Yunayted”in qolkiperləri ilk üçlükdə yer alıb

“Karvan-Yevlax” iki legioneri ilə vidalaşıb - YENİLƏNİB
17:31
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” iki legioneri ilə vidalaşıb - YENİLƏNİB

Pedro Mateuş “Karvan-Yevlax”ın heyətində 20 oyuna çıxıb
“Qarabağ” rəsmisi: “Strasbur” Əli Bəşirovun performansını bəyənib”
17:20
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” rəsmisi: “Strasbur” Əli Bəşirovun performansını bəyənib”

Aftandil Hacıyev prosesin gedişatı barədə danışıb
“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb
16:53
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb

31 yaşlı futbolçu ilə anlaşmanın müddəti iki ildir

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq