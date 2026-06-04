Dünyanın ən bahalı qapıçıları açıqlandı - SİYAHI

Futbol üzrə dünyanın ən bahalı qapıçıları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzinin (CIES) statistik modelinə əsasən, siyahıya İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının qapıçısı Canluici Donnarumma başçılıq edir. Onun transfer dəyəri 79,5 milyon avro (159 milyon AZN) qiymətləndirilib.

İkinci pillədə İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının qapıçısı Joan Qarsiya qərarlaşıb. Onun dəyəri 78 milyon avro (156 milyon AZN) göstərilib. İlk üçlüyü İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının qolkiperı Senne Lammens tamamlayıb - 52,7 milyon avro (105,4 milyon AZN).

CIES-in açıqladığı siyahı belədir:

1. Canluici Donnarumma, “Mançester Siti” - 79,5 milyon avro (159 milyon AZN)

2. Joan Qarsiya, “Barselona” - 78 milyon avro (156 milyon AZN)

3. Senne Lammens, “Mançester Yunayted” - 52,7 milyon avro (105,4 milyon AZN)

4. Mayk Penders, “Strasbur” - 47,6 milyon avro (95,2 milyon AZN)

5. Ceyms Trafford, “Mançester Siti” - 46,2 milyon avro (92,4 milyon AZN)

6. Yonas Urbiq, “Bavariya” - 45,1 milyon avro (90,2 milyon AZN)

7. Matvey Safonov, PSJ - 42,9 milyon avro (85,8 milyon AZN)

8. Bart Verbrüggen, “Brayton” - 42,8 milyon avro (85,6 milyon AZN)

9. Mile Svilar, “Roma” - 41 milyon avro (82 milyon AZN)

10. Kaoimin Kelleher, “Brentford” - 40,5 milyon avro (81 milyon AZN)